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Кардиолог Байдина перечислила правила жизни с больным сердцем

Вне зависимости от того, насколько тяжелый кардиологический диагноз поставили человеку, важно придерживаться здорового образа жизни и следовать некоторым правилам. Их для издания "Доктор Питер" перечислила кардиолог Валентина Байдина.

Кардиолог перечислила правила жизни с больным сердцем
© Pxhere

Помимо того, что сердце нужно регулярно проверять, сдавая необходимые анализы, специалисты выделяют еще несколько принципов, которые делают осложнения патологий менее вероятными.

Прежде всего необходима ежедневная физическая нагрузка, которой человек будет выделять минимум полчаса. Важно двигаться, ходить пегком, подниматься по лестнице, однако ориентироваться на самочувствие. Физический и эмоциональный стресс стоит контролировать, защищаться от него.

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Большое значение имеет рацион: при болезнях сердца лучше не злоупотреблять жирным, не допускать излишка легких углеводов и соли, избегать колбас, обработанного мяса, консервов, фастфуда, газировок. Необходимо отказаться от курения, алкоголя, чрезмерного потребления кофе.

Как и всем, людям с болезнями сердца, важно спать достаточное количество часов каждый день. Это позволяет сердечно-сосудистой системе отдыхать и восстанавливаться после дневной нагрузки.

Ранее "Рамблер" писал о диетах для сердца и сосудов.

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