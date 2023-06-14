Как распознать тепловой удар в самый жаркий сезон года и чем можно помочь пострадавшему, "Невским Новостям" рассказал врач общей практики Алексей Белов.

По его словам, солнечному и тепловому ударам предшествует перегревание. В данном случае человек может ощущать слабость, тошноту и головную боль. Иногда наблюдается сильное потоотделение, слабый пульс, холодный и бледный кожный покров. Тревожным же симптомом являются судороги.

При тепловом ударе необходимо как можно скорее переместить человека в прохладное место и дать ему воды комнатной температуры. Не лишним будет смочить водой лицо и шею, отмечает эксперт.