Врач объяснила, в какой одежде человека настигнет солнечный удар

«Так, темные оттенки, например, черный или темно-синий, поглощают солнечные лучи и тепло, поэтому вещи такого цвета могут привести к перегреву организма, особенно в жаркую погоду», – отметила врач. По словам Савельевой, светлые оттенки, наоборот, отражают свет и тепло, поэтому такие вещи помогают сохранить прохладу. Кроме того, стоит помнить, что одежда должна быть свободная и из натуральных материалов: хлопка, льна или шелка. При солнечном ударе человек может почувствовать головокружение, головную боль, тошноту и повышенную температуру тела, передает РИАМО. Ранее россиянкам перечислили привычки, которые могут привести к развитию онкологических заболеваний. На что стоит обратить внимание, рассказал врач-онколог Александр Лукин. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева