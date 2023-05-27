Врач назвал условие, при котором есть риск умереть от солнечного удара

Такое состояние наступает, когда человек долго находится на солнце. В этом случае кровеносные сосуды расширяются, а приток крови к голове увеличивается, объяснил врач. В некоторых ситуациях солнечный удар может спровоцировать летальный исход.

Симптомы солнечного и теплового удара схожи. Второй наступает даже в том случае, если человек находился в тени или дома. Чаще всего при солнечных и тепловых ударах у человека учащается пульс, появляется тошнота, и возможно носовое кровотечение.