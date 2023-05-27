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Врач Биченов назвал условие, при котором есть риск умереть от солнечного удара

Чем опасен солнечный удар, рассказал главный врач лаборатории «Гемотест Кавказ» Давид Биченов.

Врач назвал условие, при котором есть риск умереть от солнечного удара
© Слово и Дело

Такое состояние наступает, когда человек долго находится на солнце. В этом случае кровеносные сосуды расширяются, а приток крови к голове увеличивается, объяснил врач. В некоторых ситуациях солнечный удар может спровоцировать летальный исход.

«Характерный признак тяжелой степени перегрева — прекращение потоотделения. Если не оказать человеку первую помощь, может наступить остановка дыхания и сердца», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Симптомы солнечного и теплового удара схожи. Второй наступает даже в том случае, если человек находился в тени или дома. Чаще всего при солнечных и тепловых ударах у человека учащается пульс, появляется тошнота, и возможно носовое кровотечение.

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