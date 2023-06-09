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Терапевт Тихомирова назвала опасные болезни, на которые может указывать резкое похудение

Мнением о том, какие заболевания могут быть вызваны неожиданной потерей веса рассказала в беседе с "Известиями" врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

По словам специалиста, особенно радоваться беспричинному похудению не стоит. Следует разобраться, почему вес резко и неожиданно пошел вниз, если вы не предпринимали для этого никаких усилий.

Тихомирова отметила, что это может указывать на развитие некоторых серьезных и опасных для жизни заболеваний. В частности, эксперт заявила, что тратить энергию и усиливать метаболический процесс орагнизм могут "заставлять" развивающиеся злокачественные опухоли, сахарный диабет первого типа, туберкулез и некоторые другие заболевания.

Правда ли, что вода помогает худеть

Тихомирова заявила, что точную причину резкой потери веса может определить лишь специалист, и посоветовала своевременно обращаться к специалистам.

Ранее был назван первый симптом сбоя в организме.

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