Мнением о том, какие заболевания могут быть вызваны неожиданной потерей веса рассказала в беседе с "Известиями" врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова.

По словам специалиста, особенно радоваться беспричинному похудению не стоит. Следует разобраться, почему вес резко и неожиданно пошел вниз, если вы не предпринимали для этого никаких усилий.

Тихомирова отметила, что это может указывать на развитие некоторых серьезных и опасных для жизни заболеваний. В частности, эксперт заявила, что тратить энергию и усиливать метаболический процесс орагнизм могут "заставлять" развивающиеся злокачественные опухоли, сахарный диабет первого типа, туберкулез и некоторые другие заболевания.

Тихомирова заявила, что точную причину резкой потери веса может определить лишь специалист, и посоветовала своевременно обращаться к специалистам.