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Врач Лебедева назвала первый симптом сбоя в организме

Поджелудочная железа - маленький, но очень важный орган, от которого зависит состояние всего организма. На что нужно обратить внимание и сочно идти к врачу во избежание серьезных проблем рассказала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале.

Как объясняет специалист, в организме человека все взаимосвязано, и если страдает один орган, по цепояке проблемы возникают и в других. Поджелудочная железа производит ферменты для переваривания пищи и регулирует уровень глюкозы в крови. Несоответствие работы поджелудочной может привести к различным заболеваниям ЖКТ, включая сахарный диабет.

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рекомендует обратить внимание на состояние поджелудочной и посетить врача, если после еды появляется тяжесть, дискомфорт или боли. Это важный симптом, который может указывать на сбой в организме.

Врач также предупреждает, что жевательные резинки, леденцы и другие продукты, стимулирующие аппетит, могут негативно влиять на работу поджелудочной. Так как аппетит у человека появляется, начинается выработка необходимых гормонов, но пища в желудок при этом не поступает. Алкоголь, сигареты, фастфуд и избыточное потребление сахара также могут повредить здоровью ЖКТ.

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Ранее терапевт Раменский назвал самые вредные продукты для поджелудочной железы.

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