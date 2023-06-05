Правда ли, что вода помогает худеть

Вода – поистине универсальный напиток. Она не только утоляет жажду и насыщает организм, спасая его от обезвоживания, но и позволяет… худеть.

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Ее уникальная химическая формула способна избавлять вас от калорий, пока вы заняты своими делами или вообще ничего не делаете: никаких дополнительных действий для этого не требуется.

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Подробности – в материале "Рамблера".

Питьевая вода действительно сжигает калории, свидетельствует одно из исследований. Причем эффект можно ожидать уже в течение 10-60 минут после ее употребления. К примеру, если вы подпитаете организм 0,5 литрами воды, от у вас "уйдет" около 23 калорий, уверяют ученые. В год за счет такой ленивой диеты можно сбросить до 17 000 калорий, которые, в свою очередь, можно "перевести" в 2 кг жира.

В другом эксперименте участвовали исключительно женщины с лишним весом. Им было предложено выпивать более 1 литра в сутки. Результаты говорят сами за себя: за один год все испытуемые похудели также примерно на 2 кг. И нет, это произошло не из-за занятий спортом или правильного питания: на протяжении 12 месяцев девушки должны были вести привычный образ жизни и ни в чем себе не отказывать.

Примечательно, что для более значительных результатов рекомендуется пить чуть прохладную воду, нежели теплую или горячую. В таком случае организм затрачивает дополнительные калории на ее нагрев до температуры тела.

Употребление воды перед едой, в свою очередь, снижает аппетит. В ходе одного исследования участники должны были выпивать перед приемом пищи немного воды. По итогу они потеряли в весе до 2 кг за 3 месяца.

И, наконец, вода способна помочь похудеть в том случае, если заменять ею любые другие вредные для фигуры напитки. Правило очевидное и легкое в применении: при желании насладиться молочным коктейлем или сладкой газированной шипучкой остановите свой выбор на простой питьевой воде. Она не только не нанесет вреда фигуре, но и выгонит пару десятков калорий из организма, как было упомянуто выше.