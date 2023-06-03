Какие продукты улучшают здоровье кишечника

Не секрет, что здоровье и то, как функционирует кишечник, зависит от питания человека. Часть полезных веществ всасываются в организм именно через кишечник, поэтому если он будет функционировать не так хорошо, то есть риск того, что человек просто лишится части полезных веществ, получаемых из пищи.

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Поэтому стоит вводить в свой рацион продукты, которые благоприятно скажутся на здоровье кишечника. Как правило, это те овощи и фрукты, которые содержат специальные бактерии, способствующие перевариванию пищи. О том, что нужно есть для поддержания здоровья кишечника, — в материале “Рамблера”.

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Брокколи

Эту зеленую капусту очень редко едят добровольно, но брокколи важно правильно приготовить и сделать это так, чтобы было по-настоящему вкусно. Ученые из Пенсильванского университета еще раз подтвердили пользу брокколи. Эксперты провели эксперимент на мышах и выяснили, что употребление брокколи защищает слизистую кишечника. В результате брокколи создает защитный слой для того, чтобы через кишечник не всасывались токсины. Это хорошо для микрофлоры кишечника, а также для самого человека, так как в его организм не всасываются токсины.

Виноград

Крайне неожиданным показалось людям исследование ученых из Западной Новой Англии. Они выяснили, что для здоровья кишечника идеально подойдет виноград. Те, кто его употреблял, реже страдали от заболеваний кишечника. Ученые провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые употребляют виноград на регулярной основе, меняется микробиом кишечника. И это влияет не только на здоровье органа, но и на другие факторы жизни. Так, из-за плохого микробиома могут страдать сердечно-сосудистая система, ЖКТ и ЦНС. Употребление винограда позволяет избежать проблем с некоторыми органами человека.

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