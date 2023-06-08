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Эндокринолог Павлова рассказала, чем опасна сильная потливость

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, о каких болезнях может сигнализировать излишняя потливость. Об этом медик написала в своем Telegram-канале.

По словам врача, потеть в летнюю жару или во время активных физических упражнений нормально. Однако в остальных случаях данный симптом может указывать о серьезных сбоях в организме.

Излишняя потливость — повод проверить щитовидную железу. Как объяснила эндокринолог, возможно, в организме вырабатывается слишком большое количество гормона тироксина. Это также приводит к возникновению тревожности, повышению пульса и снижению веса.

У женщин сильная потливость может сигнализировать о сбое в выработке гормонов эстрадиола и эстрогена. Чаще всего это происходит в период менопаузы. Если же сбой произошел у женщины фертильного возраста, необходимо проверить организм на наличие сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний.

У мужчин потливость может быть вызвана дисбалансом в выработке дигидротестостерона. Это тревожный сигнал, за которым могут следовать облысение, проблемы с предстательной железой, угревая сыпь.

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