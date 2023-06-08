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Врач Болибок рассказал, чем может быть опасен тополиный пух

Тополя в Центральной России отцветают и разбрасывают свои семена, и пух от них может попадать в организм человека. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал Sputnik, чем это опасно.

Врач рассказал, чем может быть опасен тополиный пух
© РИА Новости

По словам специалиста, пух способен вызывать механическое раздражение дыхательных путей. Если оно повторяется несколько раз в течение короткого периода времени, возможно воспаление, а у особо чувствительных людей – ларингоспазм или даже бронхоспазм, отметил врач.

Тополиный пух способен поглощать и переносить пыльцу растений и различные вредные вещества, добавил он. К примеру, он впитывает в себя экологические загрязнения, например, автомобильные выхлопы.

"Кроме того, пушение тополей совпадает с цветением луговых трав. Волокна целлюлозы (пух) очень хорошо абсорбируют пыльцу других растений, которая при попадании в дыхательные пути может вызывать аллергическую реакцию".

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Владимир Болибок в том числе озвучил способы предотвращения попадания пуха в дыхательные пути. Во-первых, при проветривании помещений следует завешивать окна. Например, противомоскитная сетка защитит от попадания пушинок. Также с задачей справится спандекс.

Что касается индивидуальной защиты на улице, самый простой и бюджетный способ – ношение медицинской маски. Подойдет любая, даже многоразовая. Она эффективно защищает дыхательные пути от попадания пыльцы, пуха, грязи. Во время пандемии коронавирусной инфекции было крайне мало обращений от аллергиков, обратил внимание эксперт.

Ранее врач-иммунолог Марина Суворова перечислила основные симптомы аллергии.

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