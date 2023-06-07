Врач: сезонная аллергия протекает дольше ОРВИ
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская в беседе с RT объяснила, как отличить сезонную аллергию, или поллиноз, от заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).
По ее словам, последнее проходит значительно быстрее.
"Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ. Однако при инфекции они пройдут в среднем за пять — семь дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой, а поллиноз будет мучить человека гораздо дольше, пока в воздухе не снизится концентрация аллергена, но без повышения температуры тела", — объясняет врач.
В периоды активного цветения врач посоветовала страдающим аллергией оставаться дома и закрыть окна, особенно, если на улице сухо и ветрено.
Проветривать помещение, по ее словам, лучше после дождя.
Если все-таки пришлось выйти на улицу, специалист рекомендовала надеть солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза, а после прогулки принять душ, промыть нос солевым раствором и постирать одежду.