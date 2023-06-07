$81.25-0.0886.95-0.08

Врач: сезонная аллергия протекает дольше ОРВИ

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская в беседе с RT объяснила, как отличить сезонную аллергию, или поллиноз, от заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ).

Врач: сезонная аллергия протекает дольше ОРВИ
© Газета.Ru

По ее словам, последнее проходит значительно быстрее.

"Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ. Однако при инфекции они пройдут в среднем за пять — семь дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой, а поллиноз будет мучить человека гораздо дольше, пока в воздухе не снизится концентрация аллергена, но без повышения температуры тела", — объясняет врач.

В периоды активного цветения врач посоветовала страдающим аллергией оставаться дома и закрыть окна, особенно, если на улице сухо и ветрено.

Проветривать помещение, по ее словам, лучше после дождя.

Если все-таки пришлось выйти на улицу, специалист рекомендовала надеть солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза, а после прогулки принять душ, промыть нос солевым раствором и постирать одежду.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители