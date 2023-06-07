Врач: сезонная аллергия протекает дольше ОРВИ

"Симптомы поллиноза: насморк, слезотечение, кашель, усталость, которые можно легко спутать с проявлениями ОРВИ. Однако при инфекции они пройдут в среднем за пять — семь дней и чаще всего сопровождаются лихорадкой, а поллиноз будет мучить человека гораздо дольше, пока в воздухе не снизится концентрация аллергена, но без повышения температуры тела", — объясняет врач.