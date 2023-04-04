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1 час назад

Иммунолог перечислила основные симптомы аллергии

Мослента

Основные симптомы аллергии в беседе с «Мослентой» назвала врач-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

Иммунолог перечислила основные симптомы аллергии
Фото: МослентаМослента

Она заявила о схожести проявлений аллергии и легкого ОРВИ.

«Аллергия — специфическая реакция организма на определенный триггер. Организм воспринимает безопасные для большинства вещества как приносящие вред, начинает с ними бороться», — пояснила эксперт, отметив, что неприятные симптомы в виде кашля, заложенности носа и покраснения глаз являются символом процесса борьбы иммунитета с аллергеном.

Например, аллергический риноконъюнктивит, обусловленный пыльцой растений или бытовой аллергией, очень похож по симптоматике на легкое ОРВИ. Возникает заложенность носа с обильным выделением прозрачной слизи, иногда зеленоватой в утренние часы, частое чихание и раздражение в носу, першение и сухость в горле, слезотечение, покраснение в глазах, ощущение песка в глазах, иногда повышается температура тела до 37 градусов, перечислила признаки Суворова.

В случае поллиноза (сезонной аллергии прим. «Мосленты») это состояние длится весь сезон цветения, при бытовой аллергии течение волнообразное, может обостряться ежемесячно.

Пищевая аллергия сопровождается тошнотой, рвотой, отрыжкой, вздутием живота, боли в околопупочной области, а также запором или диареей. Оральный аллергический синдром при пищевой аллергии чаще проявляется высыпаниями на коже в периоральной зоне, шелушением кожи и губ, трещинками в уголках губ, зуде неба и горла, отеке губ и языка, подчеркнула специалист.

«Кожные проявления при аллергии различны. Могут наблюдаться разные проявления дерматозов, крапивница, анафилактические реакции (отеки), которые всегда сопровождаются зудом. Если высыпания не зудят, маловероятно, что эти симптомы аллергического характера», — заключила врач.

Болезни и лекарства,Марина Суворова,
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