Иммунолог перечислила основные симптомы аллергии

Основные симптомы аллергии в беседе с «Мослентой» назвала врач-иммунолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марина Суворова.

Фото: Мослента Мослента

Она заявила о схожести проявлений аллергии и легкого ОРВИ.

«Аллергия — специфическая реакция организма на определенный триггер. Организм воспринимает безопасные для большинства вещества как приносящие вред, начинает с ними бороться», — пояснила эксперт, отметив, что неприятные симптомы в виде кашля, заложенности носа и покраснения глаз являются символом процесса борьбы иммунитета с аллергеном.

Например, аллергический риноконъюнктивит, обусловленный пыльцой растений или бытовой аллергией, очень похож по симптоматике на легкое ОРВИ. Возникает заложенность носа с обильным выделением прозрачной слизи, иногда зеленоватой в утренние часы, частое чихание и раздражение в носу, першение и сухость в горле, слезотечение, покраснение в глазах, ощущение песка в глазах, иногда повышается температура тела до 37 градусов, перечислила признаки Суворова.

В случае поллиноза (сезонной аллергии прим. «Мосленты») это состояние длится весь сезон цветения, при бытовой аллергии течение волнообразное, может обостряться ежемесячно.

Пищевая аллергия сопровождается тошнотой, рвотой, отрыжкой, вздутием живота, боли в околопупочной области, а также запором или диареей. Оральный аллергический синдром при пищевой аллергии чаще проявляется высыпаниями на коже в периоральной зоне, шелушением кожи и губ, трещинками в уголках губ, зуде неба и горла, отеке губ и языка, подчеркнула специалист.