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Эндокринолог Подзолков рассказал, почему вес может быстро увеличиваться

Врач-эндокринолог Андрей Подзолков связал быстрый набор веса с повышенным уровнем кортизола. Подробностями медик поделился в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам медика, кортизол влияет на центр голода и насыщения, из-за чего человек чаще хочет есть:

"Когда у нас стресс, мы хотим съесть что-то очень сладенькое или очень жирненькое, чтобы максимально быстро снять стресс".

Иными словам, когда человек испытывает стресс, он быстрее набирает лишний вес.

Ученые: из-за токсинов в кишечнике увеличивается вес

У повышенного уровня кортизола есть и другие минусы, например, он негативно влияет на иммунитет, ухудшает состояние кожи, провоцирует заболевания ЖКТ и сказывается на памяти,

Ранее ученые выяснили, как контроль веса зависит от пищевого поведения.

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