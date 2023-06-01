Врач-эндокринолог Андрей Подзолков связал быстрый набор веса с повышенным уровнем кортизола. Подробностями медик поделился в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам медика, кортизол влияет на центр голода и насыщения, из-за чего человек чаще хочет есть:

"Когда у нас стресс, мы хотим съесть что-то очень сладенькое или очень жирненькое, чтобы максимально быстро снять стресс".

Иными словам, когда человек испытывает стресс, он быстрее набирает лишний вес.

У повышенного уровня кортизола есть и другие минусы, например, он негативно влияет на иммунитет, ухудшает состояние кожи, провоцирует заболевания ЖКТ и сказывается на памяти,