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Остеопат Фролов перечислил самые частые причины боли в шее

Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства и неудобное положение зачастую приводят к боли в шее. Об этом NEWS.ru сообщил член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов.

По его словам, больше всего на этот недуг жалуются люди, которые вынуждены долго сидеть за компьютером на работе. Из-за продолжительного нахождения в данной позе возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса.

Невролог рассказала, на что может указывать боль в шее

Ранее врач-физиотерапевт, реабилитолог Дарья Кавуненко рассказала о неочевидных причинах боли в шее.

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