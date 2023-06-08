Эмоциональное длительное напряжение, тревожные расстройства и неудобное положение зачастую приводят к боли в шее. Об этом NEWS.ru сообщил член Российской остеопатической ассоциации, профессор Владимир Фролов .

По его словам, больше всего на этот недуг жалуются люди, которые вынуждены долго сидеть за компьютером на работе. Из-за продолжительного нахождения в данной позе возникает хроническое напряжение шеи и верхнего плечевого пояса.