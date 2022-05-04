Невролог рассказала, на что может указывать боль в шее

Невролог Светлана Вешникова заявила, что боли в шее зачастую служат тревожным сигналом, поэтому поход к специалисту откладывать не стоит. Подробностями эксперт поделилась с РИАМО.
"Причин для таких болей много. Они могут быть вызваны не только защемлением нерва, но и онкологическими заболеваниями, аутоиммунными, ревматоидным артритом. Доктор нужен, чтобы разграничить заболевания",
— поделилась Вешникова. Однако самым частым диагнозом является дегенеративно-дистрофический процесс.
Чтобы определить причину болей в шее, необходимо обратиться к неврологу. Пациента направляют на МРТ-диагностику, компьютерную томографию, используется метод лучевого анализа.