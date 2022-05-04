Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
21 минуту назад

Невролог рассказала, на что может указывать боль в шее

Мария Иглина

Невролог Светлана Вешникова заявила, что боли в шее зачастую служат тревожным сигналом, поэтому поход к специалисту откладывать не стоит. Подробностями эксперт поделилась с РИАМО.

Невролог рассказала, на что может указывать боль в шее
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Причин для таких болей много. Они могут быть вызваны не только защемлением нерва, но и онкологическими заболеваниями, аутоиммунными, ревматоидным артритом. Доктор нужен, чтобы разграничить заболевания",

— поделилась Вешникова. Однако самым частым диагнозом является дегенеративно-дистрофический процесс.

Чтобы определить причину болей в шее, необходимо обратиться к неврологу. Пациента направляют на МРТ-диагностику, компьютерную томографию, используется метод лучевого анализа.

Ранее невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители