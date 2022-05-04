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1 час назад

Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть

Мира Маркина

Врач-невролог Александр Комаров рассказал в беседе с изданием "Москва24", что любая головная боль, появившаяся без видимых на то причин, является поводом обратиться за консультацией к доктору, однако есть типы головной боли, которые особенно опасны и требуют немедленной диагностики.

Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть
Фото: pixabay.compixabay.com

Если головная боль возникла впервые либо она возникает уже не впервые, но мы не понимаем, что это за головная боль, конечно, нужно обратиться к специалисту. Провести дифференциальную диагностику этой головной боли, понять ее происхождение и уже применить методы лечения, которые возможны - объясняет Комаров.

Врач отмечает, что пульсирующая боль и локальная - особенно опасны. Подобные симптомы могут говорить о внутримозговых аневризмах или раке мозга. При онкологии также боль может сопровождаться потерей сознания или эписиндромом.

"Может быть инфекционная боль, связанная с менингитом либо с инфекционными вирусными заболеваниями головного мозга и оболочек. Такую головную боль терпеть нельзя, особенно если она сопровождается потерей сознания либо нарушением сознания, температурой. Надо обратиться к врачу и пройти диагностику" - настаивает доктор.

Он также предупреждает о том, что игнорирование подобных симптомов может привести к очень серьезным проблемам, вплоть до летального исхода. Именно поэтому крайне важно своевременно обращаться к врачу с головной болью, чтобы выявить ее причину и назначить необходимое лечение.

Ранее мы писали о том, какие пять процедур могут помочь выявить рак на ранней стадии.

Болезни и лекарства,Александр Комаров,
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