Врач рассказала о неочевидных причинах боли в шее

Неочевидные причины боли в шее могут быть связаны с неправильными тренировками и травмами, рассказала врач-физиотерапевт, реабилитолог Дарья Кавуненко. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

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По словам Кавуненко, наиболее распространенной причиной боли в шее является растяжение мышц, связанное, например, с длительным сидением в «сгорбленном» положении. Она указала, что при долгом использовании телефона или компьютера может возникнуть синдром «компьютерной шеи» — когда у основания постоянно выдвигаемой вперед шеи формируется холка («вдовий горбик»), эта область начинает затекать и болеть, деформируется овал лица.

Также, продолжила она, к болям может привести хлыстовая травма, возникающая при быстром откидывании головы назад, а затем вперед — это приводит к растяжению мягких тканей шеи.

Кроме того, добавила Кавуненко, тренировка нижней и средней порции трапециевидной мышцы в большей степени, чем верхней порции, может привести к ее гипертонусу и к боли в шее.