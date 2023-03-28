Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
37 минут назад

Врач рассказала о неочевидных причинах боли в шее

Lenta.ru

Неочевидные причины боли в шее могут быть связаны с неправильными тренировками и травмами, рассказала врач-физиотерапевт, реабилитолог Дарья Кавуненко. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Врач рассказала о неочевидных причинах боли в шее
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Кавуненко, наиболее распространенной причиной боли в шее является растяжение мышц, связанное, например, с длительным сидением в «сгорбленном» положении. Она указала, что при долгом использовании телефона или компьютера может возникнуть синдром «компьютерной шеи» — когда у основания постоянно выдвигаемой вперед шеи формируется холка («вдовий горбик»), эта область начинает затекать и болеть, деформируется овал лица.

Также, продолжила она, к болям может привести хлыстовая травма, возникающая при быстром откидывании головы назад, а затем вперед — это приводит к растяжению мягких тканей шеи.

Кроме того, добавила Кавуненко, тренировка нижней и средней порции трапециевидной мышцы в большей степени, чем верхней порции, может привести к ее гипертонусу и к боли в шее.

Среди причин боли она также назвала остеоартрит, сдавливание нервов грыжами дисков, ревматоидный артрит, менингит или рак.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий