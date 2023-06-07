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Невролог Алехина перечислила неочевидные признаки инсульта

Врач-невролог Александра Алехина рассказала, какие неочевидные признаки могут указывать на развитие инсульта. Об этом сообщает "МедикФорум".

По словам врача, основные симптомы – это слабость рук и лица, а также проблемы с речью. Люди с афазией или дисфазией, трудностями с понимание языка, начинают путать слова. Они оказываются не в состоянии ничего сказать и понять.

Об инсульте может сигнализировать внезапный провал в памяти. Также среди опасных признаков - онемение конечностей в сидячем или лежачем положении, расплывчатое зрение или его полная потеря, сильная головная боль, головокружение, слабость, неуклюжесть и двоение в глазах.

Невролог перечислил причины сильных болей в ноге

Ранее врач назвала основные симптомы туберкулеза.

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