Владимир Ерохин, невролог, перечислил причины сильных болей в ноге. Об этом сообщает "МедикФорум".

Одной из наиболее частых причин болей в ноге является заболевание переферических артерий (ЗПА). Оно появляется у людей, страдающих атеросклерозом. В таком случае человек будет испытывать неприятные ощущения при ходьбе. Боль может сопровождаться онемением.

Еще одной причиной болей может стать диабетическая невропатия. В таком случае человек чувствует жгучие и пульсирующие ощущения в ноге.

Если болят подошвы или икры ног, то это значит, что человек испытывает хронический стресс. Также такой характер боли появляется у спортсменов.

Случайная острая пульсирующая боль появляется при наличии кисты. Новообразование давит на мышцы и артерии, вследствие чего появляются неприятные ощущения.