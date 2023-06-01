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Невролог Царева связала обморок со смертельно опасным заболеванием

Невролог Елена Царева заявила, что неожиданный обморок может сигнализировать об опасном заболевании. Подробностями эксперт поделилась в беседе с радио Sputnik.

По словам медика, обморок может быть вызван нарушением кровоснабжения головного мозга, а это, в свою очередь, может быть признаком заболевания сердца, резкого повышения давления и даже инсульта.

Кроме этого, Царева назвала и другие причины краткосрочной потери сознания, например, при определенной разновидности эпилепсии, а также при сахарном диабете, если сахар в крови резко повышается или понижается.

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Невролог рассказала и о необходимых действиях, если кто-то упал в обморок в вашем присутствии:

"В первую очередь нужно обеспечить безопасность этому человеку, чтобы не было западения языка. В идеале – положить его на бок. Обеспечить приток свежего воздуха. Обязательно вызвать скорую помощь".

Ранее врач объяснил, какие болезни могут предвещать обмороки.

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