Туберкулез является одной из скрытных патологий, которую достаточно сложно выявить. Какие признаки могут свидетельствовать о заболевании, "Аргументам и фактам" рассказала врач-терапевт клинико-диагностического центра "Мединцентр" Ирина Голубкова.

По ее словам, инфекция может развиваться по трем стадиям. При первой клетки иммунной системы страдают от воздействия микробов, которые их фактически поглощают. В таком случае у пациентов наблюдается низкая температура тела, чувство усталости и кашель.

Следующая за первичной инфекцией вторая стадия называется латентной туберкулезной инфекцией, так как симптомы обычно отсутствуют. Клетки иммунной системы стараются выстроить барьер вокруг легочной ткани, пораженной бактериями туберкулеза, объясняет специалист.

Финальный этап – активная форма заболевания, когда иммунитет уже не контролирует инфекцию. Микробы начинают активизироваться в легких или других частях тела. Эта фаза возможна и сразу же после первичного заражения, отмечает Ирина Голубкова.