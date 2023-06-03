Названо заболевание горла, которое может привести к инвалидности

Респираторные вирусные инфекции и боль в горле могут настигнуть даже в жару, и вылечить их бывает довольно трудно. Если горло воспаляется часто - это может быть признаком хронического тонзиллита.

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Справиться с ним не просто, и в некоторых случаях это заболевание может привести к инвалидности. Как распознать это заболевание, почему оно возникает и как избежать осложнений, "Российской газете" рассказал главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

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Почему болит горло?

Сергей Хомяков: Тонзиллит - это воспаление преимущественно глоточной и небных миндалин. Небные миндалины - барьер, защищающий организм от проникновения инфекций. Воспаление вызывают инфекционные агенты: стафилококки, стрептококки, пневмококки, гемофильная палочка, моракселла, аденовирусы различных типов, вирусы герпеса, анаэробы, микоплазмы, хламидии, грибы. Чаще всего хронический тонзиллит вызывается бета-гемолитическим стрептококком А, нередко в сочетании с золотистым стафилококком.

Воспаление - это нормальная защитная реакция организма, которая развивается, чтобы сформировать иммунный ответ и уничтожить возбудитель. Но иногда реакция организма на инфекционный агент бывает неполноценной, либо чрезмерной, - все это приводит к формированию хронического процесса.

Правда ли, что человек с хроническим тонзиллитом чаще болеет ОРВИ?

Сергей Хомяков: Да, если у человека хронический тонзиллит, его организм хуже противостоит респираторным вирусам, и это приводит к более частым ОРВИ.

ОРВИ поражает стенки рото- и носоглотки, начинается с насморка и чихания и лишь затем возникает першение в горле. Ангина начинается с боли в горле с минимальными или отсутствующими другими респираторными симптомами. Может произойти суперинфицирование респираторными вирусами на фоне хронического тонзиллита, при котором изменена иммунная реакция организма.

Если есть хронический тонзиллит, чем это угрожает помимо более частых простуд?

Сергей Хомяков: Хронический тонзиллит может быть опасен осложнениями и даже привести к инвалидности. Всего известно около 100 видов поражений - инфекционно-иммунные заболевания сердца (эндокардит, миокардит), ревматизм, системная красная волчанка, воспаление суставов, заболевания кожи (псориаз, экзема и др.), мочеполовой системы, щитовидной железы и др.

Основа развития осложнений - реакция иммунной системы, которая проявляется в виде воспаления миндалин. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы излечить хронический тонзиллит, или как минимум перевести его в состояние стойкой длительной ремиссии. В этом поможет врач.

Как лечить ангину, можно ли самостоятельно удалять пробки в миндалинах?

Сергей Хомяков: Лечение тонзиллита должен назначать врач, который определит, возможно ли остановиться на консервативной терапии, либо показано хирургическое лечение - это делают, если миндалины превратились в очаг хронической инфекции, не поддающийся санации. Удалять пробки из миндалин лучше у врача. Самостоятельное удаление пробок ватными палочками, например, может повредить миндалину и привести к распространению инфекции.

Как правильно лечиться, если заболело горло?