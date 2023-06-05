После массового отравления разливным сидром в Ульяновской и Самарской областях Роспотребнадзор назвал основные признаки алкогольного отравления, при которых необходимо срочно вызвать скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что часто причиной острых отравлений является употребление различных видов спирта. Иногда даже однократное употребление суррогатов алкоголя может привести к летальному исходу.

Среди опасных симптомов отравления спиртным — тошнота, рвота, головокружение, мучительная головная боль, боли в животе и чувство "дурноты".

"Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велик был объем выпитого. При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу", — сообщили в ведомстве.