Врач-аллерголог Даниил Щепеляев рассказал об опасных заболеваниях, которыми можно заразиться во время купания в водоемах, его слова передает портал Народные новости.

Доктор отметил, что летом в больницы многие обращаются с жалобами на сыпь или тошноту, возникшие после купания в водоеме. По словам специалиста, это явление объясняется тем, что в воде зачастую находится большое количество кишечных палочек, вредных бактерий и микробов.

«Купаясь в водоемах или реках, человек может нахвататься кишечной палочки. Все зависит от региона. В некоторых частях России в водоемах обитает холера. Нередко в озерах можно обнаружить яйца гельминтов, которые могут попасть в организм», — отметил Щепеляев.

Аллергические проявления в виде сыпи, как утверждает врач, могут возникнуть как реакция на цветение воды или в случае заражения паразитами или инфекционными заболеваниями во время купания.

Он порекомендовал купаться только в специально отведенных для этого местах и избегать тех водоемов, которые находятся вблизи проезжих частей или мест для выгула животных.