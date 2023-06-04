Перечислены 5 симптомов рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы ежегодно диагностируется более чем у трех тысяч пациентов. Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, основная коварность рака щитовидки заключается в том, что его трудно диагностировать на ранних сроках.

© Unsplash

Издание Иносми опубликовало список симптомов, указывающих на возможное развитие рака щитовидной железы, – эта информация была взята у Национальной службы здравоохранения Англии.

К основным симптомам относятся:

частые походы в туалет, диарея,

уплотнения на передней нижней части шеи (шишка может увеличиваться в размерах, а при пальпации не вызывает болезненных ощущений),

охрипший голос,

трудности и неприятные ощущения при глотании,

боли в горле.

Рак щитовидной железы лечится немного легче, чем другие его виды. Однако в некоторых случаях заболевание протекает сложнее и шансов на успешный исход остается меньше. Самое важно в этом вопросе – вовремя распознать проблему и начать лечение как можно раньше.

Будьте внимательны к своему организму и при наличии каких-либо симптомов и вышеперечисленных незамедлительно обращайтесь к врачу.