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Перечислены 5 симптомов рака щитовидной железы

Рак щитовидной железы ежегодно диагностируется более чем у трех тысяч пациентов. Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, основная коварность рака щитовидки заключается в том, что его трудно диагностировать на ранних сроках.

Перечислены 5 симптомов рака щитовидной железы
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Издание Иносми опубликовало список симптомов, указывающих на возможное развитие рака щитовидной железы, – эта информация была взята у Национальной службы здравоохранения Англии.

К основным симптомам относятся:

  • частые походы в туалет, диарея,
  • уплотнения на передней нижней части шеи (шишка может увеличиваться в размерах, а при пальпации не вызывает болезненных ощущений),
  • охрипший голос,
  • трудности и неприятные ощущения при глотании,
  • боли в горле.

Рак щитовидной железы лечится немного легче, чем другие его виды. Однако в некоторых случаях заболевание протекает сложнее и шансов на успешный исход остается меньше. Самое важно в этом вопросе – вовремя распознать проблему и начать лечение как можно раньше.

Врач перечислил скрытые признаки проблем с щитовидной железой

Будьте внимательны к своему организму и при наличии каких-либо симптомов и вышеперечисленных незамедлительно обращайтесь к врачу.

Ранее "Рамблер" рассказывал о внешних признаках заболевания щитовидной железы.

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