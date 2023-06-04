Перечислены 5 симптомов рака щитовидной железы
Рак щитовидной железы ежегодно диагностируется более чем у трех тысяч пациентов. Как и в случае с другими онкологическими заболеваниями, основная коварность рака щитовидки заключается в том, что его трудно диагностировать на ранних сроках.
Издание Иносми опубликовало список симптомов, указывающих на возможное развитие рака щитовидной железы, – эта информация была взята у Национальной службы здравоохранения Англии.
К основным симптомам относятся:
- частые походы в туалет, диарея,
- уплотнения на передней нижней части шеи (шишка может увеличиваться в размерах, а при пальпации не вызывает болезненных ощущений),
- охрипший голос,
- трудности и неприятные ощущения при глотании,
- боли в горле.
Рак щитовидной железы лечится немного легче, чем другие его виды. Однако в некоторых случаях заболевание протекает сложнее и шансов на успешный исход остается меньше. Самое важно в этом вопросе – вовремя распознать проблему и начать лечение как можно раньше.
Будьте внимательны к своему организму и при наличии каких-либо симптомов и вышеперечисленных незамедлительно обращайтесь к врачу.
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