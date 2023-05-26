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Врач Гандельман перечислил скрытые признаки проблем с щитовидной железой

В программе "Жить здорово!" на Первом канале, врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман поделился ценной информацией о скрытых признаках, которые могут указывать на наличие проблем со щитовидной железой. Выпуск данной передачи доступен на платформе Rutube.

Один из невидимых симптомов, на который обратил внимание врач, — выпадение бровей. Гандельман пояснил, что подобное явление может быть признаком гипотиреоза, состояния, при котором снижается уровень гормонов, вырабатываемых щитовидной железой.

Кому нужно проверить щитовидную железу

Кроме того, он упомянул о еще одном необычном признаке этого заболевания — стремительном наборе веса. Врач объяснил, что щитовидная железа играет роль "энергетической батарейки" организма, отвечающей за обмен веществ. При недостатке гормонов организм не способен расходовать калории эффективно, что может привести к ожирению и ощущению хронической слабости у пациента.

В дополнение, повышенное потоотделение также может свидетельствовать о наличии гипертиреоза. В данном случае, щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов, что может вызывать такой симптом.

Ранее мы писали о том, какие продукты важны для здоровья щитовидной железы.

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