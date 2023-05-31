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Кардиолог перечислила продукты, повышающие давление

Врач-кардиолог Денис Соколов перечислил продукты, из-за которых может повышаться артериальное давление. Об этом сообщают "Известия".

Прежде всего кардиолог пояснил, что повышенное артериальное давление является следствием того, с какой силой кровь давит на сосуды. Чем уже сосуды, тем сильнее давит кровь. Поэтому повышение артериального давления связана с трудностями в прохождении крови.

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Однако показатели давления можно корректировать за счет образа жизни и питания человека. Прежде всего людям, страдающим повышенным АД, он посоветовал сократить употребление соли. В ежедневном рационе ее должно быть не более пяти граммов в день. Также необходимо сократить употребление кофеина, алкоголя, углеводную пищу и ту, что содержит много животных жиров. В таком случае давление снизится, а самочувствие человека улучшится.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвал неочевидные причины тромбоза.

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