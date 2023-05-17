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Кардиолог Чичиков предостерег любителей путешествовать от тромбоза

Кардиолог Юрий Чичиков назвал факторы риска, которые приводят к тромбоза. Об этом сообщает "Газета.ру".

Кардиолог назвал неочевидные причины тромбоза
© Unsplash

Он отметил, что тромбозу подвержены больше всего люди с избыточным весом, беременные женщины и курильщики. Также заболевание может появиться после перенесенных инфекций, хирургических вмешательств и приема гормонов.

Также кардиолог назвал неочевидные причины появления тромбоза. К ним он отнес путешествия и различные активности. Например тромбоз может появиться у любителей дайвинга из-за погружения на глубину. В эту же категорию попадают походы в горы. У человека происходит гипоксия и нарушается свертываемость крови.

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При длинных путешествиях человек мало двигается, в этом случае снижается скорость кровотока и свертываемость крови.

Ранее сообщалось, что хирург назвал способы избежать тромбоза.

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