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1 час назад

Хирург Ярахмедов посоветовал больше двигаться для профилактики тромбоза

Мария Каткова

Сердечно-сосудистый хирург и флеболог Тахир Ярахмедов рассказал, что нужно делать для профилактики тромбоза. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Хирург назвал способы избежать тромбоза
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он отметил, что одной из самых распространенных причин тромбоза является гиподинамия. Чтобы ее избежать необходимо регулярно двигаться. Наиболее подходящим спортом для этого врач назвал плавание.

Также эксперт посоветовал избавиться от вредных привычек. Они повышают риск развития этого заболевания. Тромбоз может передаваться генетически, это необходимо купировать с помощью специализированны лекарств.

Как появляются тромбы: факторы риска и симптомы

Хирург посоветовал тем, кто входит в группу риска по развитию тромбоза, всегда поддерживать связь со своим врачом. В таком случае можно будет незамедлительно отреагировать на любые патологии.

Ранее сообщалось, что названы распространенные болезни, повышающие риск тромбоза.

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