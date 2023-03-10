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2 часа назад

Кардиолог Кореневич раскрыла причину внезапного инфаркта

Мира Маркина

Кардиолог Анна Кореневич в своем telegram-канале раскрыла причину внезапного инфаркта.

По словам эксперта, фастфуд и вредные привычки оказывают не такое пагубное воздействие на сердце, как высокий уровень стресса и негативные эмоции. Кореневич также отметила, что тревожность может спровоцировать не только инфаркт, но также инсульт, сердечную недостаточность и нарушения сердечного ритма.

"Постоянный страх за здоровье как раз портит здоровье намного быстрее", – отметила медик.

Кореневич добавила, что, как показывает практика, страх из-за скачка давления напрямую влияет на состояние человека. Дело в том, что при частом стрессе "адреналин вырабатывается надпочечниками в три смены, как на военном заводе".

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Как следствие, адреналин неминуемо повреждает сердце и сосуды. Чтобы избавиться от постоянной тревоги за свое здоровье, врач посоветовала обратиться не только к кардиологу, но и к кардиопсихологу.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что кардиолог рассказала, какие болезни обостряются весной.

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