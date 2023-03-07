По статистике, на сегодняшней день на планете от 230 до 347 миллионов человек с сахарным диабетом. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал неочевидный внешний признак этого заболевания.

Эксперт утверждает, что на патологию могут указывать потрескавшиеся губы. Так как сахар высушивает кожу, объяснил он, появляется склонность к инфекциям, а вместе с тем и трещины.

Тем не менее, по словам врача, этот симптом не является обязательным при диабете — он может указывать и на другие болезни. Он может возникнуть также из-за храпа или железодефицитной анемии, резюмировал специалист.