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1 час назад

Кардиолог Гандельман обнародовал неочевидный признак сахарного диабета

Катерина Саломе

По статистике, на сегодняшней день на планете от 230 до 347 миллионов человек с сахарным диабетом. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман назвал неочевидный внешний признак этого заболевания.

Эксперт утверждает, что на патологию могут указывать потрескавшиеся губы. Так как сахар высушивает кожу, объяснил он, появляется склонность к инфекциям, а вместе с тем и трещины.

Ученые: как диабет связан с онкологией

Тем не менее, по словам врача, этот симптом не является обязательным при диабете — он может указывать и на другие болезни. Он может возникнуть также из-за храпа или железодефицитной анемии, резюмировал специалист.

Ранее мы писали о том, что Мясников назвал блюдо, полезное гипертоникам и диабетикам.

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