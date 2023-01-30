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37 минут назад

Ученые: как диабет связан с онкологией

Диана Товсепова

Диабет второго типа оказался связан с риском развития и смертности от онкологии. Об этом говорят результаты исследования британских ученых. Читайте об этом в материале "Рамблера".

Ученые: как диабет связан с онкологией
Фото: PxherePxhere

Исследование показало, что люди с диабетом второго типа чаще умирают от любого типа рака, чем население в целом. Хотя причины этого неясны, это может быть связано с длительным повышенным уровнем сахара в крови и воспалительными эффектами, наблюдаемыми при диабете второго типа.

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Диабет второго типа ранее связывали с повышенным риском развития рака. Однако серьезность риска и то, как он влияет на смертность, были неизвестны.

Чтобы узнать больше об этом, доктор Супинг Линг из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и ее коллеги изучили базу данных более чем 137 800 человек в Великобритании в возрасте 35 лет и старше, страдающих диабетом второго типа.

Ученые отслеживали, был ли у кого-либо из участников диагностирован рак и чем завершилась болезнь с 1998 по 2018 год.

В конце периода исследования эти результаты сравнивали с результатами людей из общей популяции Великобритании с тем же типом рака и другими схожими характеристиками, такими как возраст и вес.

По данным врачей, рак является причиной примерно 1 из 4 смертей в Великобритании. Тем не менее, результаты показывают, что у участников с диабетом второго типа вероятность умереть от любого типа рака была на 18% выше, чем у населения в целом.

У них риск смерти от колоректального рака или от рака печени, поджелудочной железы или шейки матки, был примерно в два раза выше.

Результаты также показывают, что смертность от рака молочной железы была на 9% выше среди участниц с диабетом второго типа. Этот показатель увеличивался на 4,1% в год среди более молодых участников, которым на момент начала исследования было 55 лет.

По словам Линг, дальнейшие исследования должны оценить, подвержены ли люди моложе 55 лет с диабетом 2 типа повышенному риску смертности от рака молочной железы и могут ли им помочь более ранние маммограммы.

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Однако, по словам врача, маммограммы у молодых женщин не всегда полезны, поскольку у них, как правило, более плотная ткань молочной железы, что может привести к ошибочному диагнозу и ненужному лечению.

В исследование не включались люди с диабетом первого типа. Другие исследования показывают, что они также имеют повышенный риск развития некоторых видов рака.

По словам Джонатана Стегалла из Центра передовой медицины в Джорджии, последнее исследование должно помочь врачам контролировать людей с диабетом второго типа на предмет потенциально повышенного риска прогрессирующего рака.

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