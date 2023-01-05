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3 часа назад

Раскрыта популярная привычка, которая является симптомом диабета

Диана Товсепова

Диабет второго типа является распространенным заболеванием, которое приводит к повышению уровня сахара в крови, что может вызвать ряд симптомов, в том числе те, которые проявляются перед сном.

Раскрыта популярная привычка, которая является симптомом диабета
Фото: PxherePxhere

Хотя признаки заболевания могут варьироваться от человека к человеку, доктор Пол Макардл поделился ключевым симптомом диабета, который многие «могли бы не заметить».

Симптомы не замечают потому, что состояние развивается медленно.

"Однако есть некоторые важные симптомы, на которые следует обратить внимание, в том числе чувство усталости, жажды и обильное мочеиспускание, особенно ночью", - объясняет доктор.

По словам доктора Макардла, если вы замечаете, что стали брать в спальню стакан воды перед сном или начали чаще вставать ночью, чтобы сходить в туалет, стоит обратить внимание на уровень сахара в крови.

Диетолог назвала неожиданный симптом преддиабета

Употребление большего количества воды связано с повышенной потребностью в мочеиспускании, которая возникает при диабете , поскольку почки работают усерднее, чтобы удалить избыток глюкозы из крови.

Глюкоза накапливается в моче и, как следствие, приносит с собой много жидкости, объясняет клиника Майо.

Среди «менее очевидных симптомов» врачи называют молочницу, зуд в области гениталий, помутнение зрения или долгозаживающие раны.

Болезни и лекарства,
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