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3 часа назад

Кардиолог Трифанова рассказала, какие болезни обостряются весной

Мира Маркина

Весной более остро проявляются заболевания, связанные с дыхательной, пищеварительной и выделительной системами, а также простудные симптомы. Об этом кардиолог-терапевт Анастасия Трифанова рассказала "ФедералПресс".

Кардиолог рассказала, какие болезни обостряются весной
Фото: PxherePxhere

В весенние месяцы особенно осторожными и внимательными к своему здоровью стоит быть людям с астмой — хроническим воспалительным процессом в бронхах. Во время приступов состояние ухудшается из-за того, что резко сужаются дыхательные пути. Весной это происходит чаще.

Кроме того, весной усиливается активность вирусов, которые провоцируют ОРВИ. Поскольку зимой иммунитет ослабился, простуды в весеннее время протекают тяжелее.

У тех, кто страдает язвенной болезнью желудка или кишечника, состояние ухудшается в межсезонье. Они обусловлены тем, что меняются погода и температура. Необходимо заранее проконсультироваться с гастроэнтерологом, чтобы скорректировать питание и терапию.

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Из-за зимних отопления, духоты и дефицита витаминов и минералов обостряются экзема, атопический дерматит, зудящие дерматозы. Весной необходимо усиленно ухаживать за кожей, применять защитные и увлажняющие средства.

Весной температура днем значительно отличается от температуры ночью. Чтобы избежать переохлаждения и, как следствие, заболеваний выделительной системы, стоит не переходить слишком быстро на легкую одежду. Если быть допустить неосторожность, возможны обострения хронического цистита или пиелонефрита, а также новые острые воспалительные процессы в мочевыводящих путях.

Ранее "Рамблер" писал о психиатрических заболеваниях, которые обостряются весной.

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