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3 часа назад

Нарколог Лазарев перечислил психиатрические заболевания, обостряющиеся весной

Мира Маркина

С наступлением весны некоторые люди с серьезными психиатрическими заболеваниями чувствуют обострение проблем. Почему это происходит, «Невским новостям» рассказал нарколог и психиатр Игорь Лазарев.

Перечислены психиатрические заболевания, обостряющиеся весной
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Весной (и осенью) чувствуют ухудшение самочувствия люди с биполярным расстройством личности, циклотимией, шизофренией, рекуррентной депрессией, аффективными расстройствами, заявил врач. Все эти заболевания отражаются на настроении.

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Эксперт отметил, что обострение психиатрических заболеваний связано в первую очередь с изменением продолжительности светового дня. Поэтому наблюдается некоторая сезонность.

Также эксперт подчеркнул – напряженная обстановка в обществе и связанная с ней тревога негативно сказывается на самочувствии более 50 процентов россиян.

Ранее мы рассказывали, какие заболевания обостряются при переводе времени.

Новости,Игорь Лазарев,
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