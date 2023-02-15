Перечислены психиатрические заболевания, обостряющиеся весной

С наступлением весны некоторые люди с серьезными психиатрическими заболеваниями чувствуют обострение проблем. Почему это происходит, «Невским новостям» рассказал нарколог и психиатр Игорь Лазарев.

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Весной (и осенью) чувствуют ухудшение самочувствия люди с биполярным расстройством личности, циклотимией, шизофренией, рекуррентной депрессией, аффективными расстройствами, заявил врач. Все эти заболевания отражаются на настроении.

Эксперт отметил, что обострение психиатрических заболеваний связано в первую очередь с изменением продолжительности светового дня. Поэтому наблюдается некоторая сезонность.

Также эксперт подчеркнул – напряженная обстановка в обществе и связанная с ней тревога негативно сказывается на самочувствии более 50 процентов россиян.