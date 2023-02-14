Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
2 часа назад

Кардиолог Жито перечислил болезни из-за перевода времени

Мира Маркина

Если часто переходить с летнего на зимнее время, это может негативно сказаться на его здоровье. Болезни, которые возникают из-за перевода времени, назвал Life.ru эндокринолог-кардиолог Алексей Жито.

Кардиолог перечислил болезни из-за перевода времени
Фото: PxherePxhere

Переход с летнего на зимнее время может навредить здоровью беременных женщин, людей с метеозависимостью, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. У этих категорий людей может повышаться давление, появляться и развиваться метеозависимость.

Не исключено, что из-за перевода времени у перечисленных групп начнут болеть суставы или повысится уровень сахар в крови. По словам Алексея Жито, возможен даже инсульт, поскольку повышается артериальное давление, сосуды становятся слабыми и появляются бляшки.

Ученые доказали влияние кофеина на развитие болезней почек

Ранее "Рамблер" писал, когда возникает высокий риск болезни Альцгеймера.

Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители