Кардиолог перечислил болезни из-за перевода времени

Если часто переходить с летнего на зимнее время, это может негативно сказаться на его здоровье. Болезни, которые возникают из-за перевода времени, назвал Life.ru эндокринолог-кардиолог Алексей Жито.

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Переход с летнего на зимнее время может навредить здоровью беременных женщин, людей с метеозависимостью, а также страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. У этих категорий людей может повышаться давление, появляться и развиваться метеозависимость.

Не исключено, что из-за перевода времени у перечисленных групп начнут болеть суставы или повысится уровень сахар в крови. По словам Алексея Жито, возможен даже инсульт, поскольку повышается артериальное давление, сосуды становятся слабыми и появляются бляшки.