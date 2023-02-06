Врач перечислила факторы высокого риска болезни Альцгеймера

Существует мнение, что болезнь Альцгеймера связана с генетикой. Невролог Александра Алехина объяснила в интервью «Медик Форуму», почему на самом деле возникает это заболевание.

Апеллируя к исследованиям коллег, невролог заявила, что меньше одного процента от общего числа случаев заболевания связано с генетическими нарушениями. Большинство пациентов с болезнью Альцгеймера столкнулись с ней ввиду неправильного образа жизни. Например, злоупотребления сахаром, рафинированными углеводами.

«Уровень сахара в крови в верхней части нормального диапазона в возрасте 35 лет увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в более позднем возрасте на 15 процентов», — объяснила медик.

Рыба, рыбий жир, богатые клетчаткой овощи, фрукты, а также фолиевая кислота, витамины B6, B12 в достаточном количестве помогут организму защититься от заболевания.

Еще один фактор здоровья – сон не менее семи часов каждую ночь. По мнению невролога, лучше всего ложиться спать около десяти часов вечера.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как одним тестом определить болезнь Альцгеймера за годы до диагноза.