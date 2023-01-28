Ученые выяснили, как брак влияет на риск деменции

В Норвежском институте общественного здравоохранения выявили, что у людей, которые много лет состоят в браке, риск заболеть деменцией может снижаться. Исследование опубликовал Journal of Aging and Health.
Ученые проанализировали данные 150 тысяч человек, собранные за 24 года. На момент, когда исследование начиналось, испытуемым было по 44 года. У людей, которые состояли в браке, было меньше шансов заболеть деменцией после 70 лет. Наименьший риск был у тех, кто находился в браке все время исследования. Среди них деменцию или легкие когнитивные нарушения обнаружили примерно у 11%.
Выше всего риск деменции был у разведенных и одиноких участников исследования. Среди неженатых шансы заболеть уменьшались на 60%, если у добровольцев были дети.
Ученые отметили, что пока не могут объяснить результаты исследования. Согласно одной из теорий, люди в браке ведут более здоровый образ жизни, но в своей работе ученые не увидели разницы в здоровье женатых и одиноких.