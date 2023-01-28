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2 часа назад

Ученые выяснили, как брак влияет на риск деменции

Мира Маркина

В Норвежском институте общественного здравоохранения выявили, что у людей, которые много лет состоят в браке, риск заболеть деменцией может снижаться. Исследование опубликовал Journal of Aging and Health.

Ученые выяснили, как брак влияет на риск деменции
Фото: PxherePxhere

Ученые проанализировали данные 150 тысяч человек, собранные за 24 года. На момент, когда исследование начиналось, испытуемым было по 44 года. У людей, которые состояли в браке, было меньше шансов заболеть деменцией после 70 лет. Наименьший риск был у тех, кто находился в браке все время исследования. Среди них деменцию или легкие когнитивные нарушения обнаружили примерно у 11%.

Выше всего риск деменции был у разведенных и одиноких участников исследования. Среди неженатых шансы заболеть уменьшались на 60%, если у добровольцев были дети.

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Ученые отметили, что пока не могут объяснить результаты исследования. Согласно одной из теорий, люди в браке ведут более здоровый образ жизни, но в своей работе ученые не увидели разницы в здоровье женатых и одиноких.

Ранее невролог Щербакова дала советы, как снизить риск деменции.

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