Ученые выяснили, как брак влияет на риск деменции

В Норвежском институте общественного здравоохранения выявили, что у людей, которые много лет состоят в браке, риск заболеть деменцией может снижаться. Исследование опубликовал Journal of Aging and Health.

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Ученые проанализировали данные 150 тысяч человек, собранные за 24 года. На момент, когда исследование начиналось, испытуемым было по 44 года. У людей, которые состояли в браке, было меньше шансов заболеть деменцией после 70 лет. Наименьший риск был у тех, кто находился в браке все время исследования. Среди них деменцию или легкие когнитивные нарушения обнаружили примерно у 11%.

Выше всего риск деменции был у разведенных и одиноких участников исследования. Среди неженатых шансы заболеть уменьшались на 60%, если у добровольцев были дети.