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1 час назад

Невролог Щербакова дала советы по снижению риска развития деменции

Катерина Саломе

Во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с деменцией. Врач-невролог, врач-цефалголог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Щелково Татьяна Щербакова в беседе с «Прайм» дала рекомендации для снижения риска развития слабоумия.

Невролог дала советы по снижению риска развития деменции
Фото: UnsplashUnsplash

Эксперт заявила, что эффективным способом являются регулярные занятия спортом и поддержание здоровых показателей массы тела. Также она призвала постоянно учиться и высыпаться.

4 полезные привычки, которые помогут снизить риск деменции

Для профилактики деменции специалист настоятельно рекомендует регулярно проходить диагностику. Также, по ее словам, важно тщательно следить за показателями артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также нарушениями обмена холестерина и депрессией.

Ранее мы писали о том, что нейробиологи выяснили, как снизить риск деменции у женщин.

Новости,Татьяна Щербакова,
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