Как один тест помогает определить болезнь Альцгеймера за годы до диагноза

Всем известно, что болезнь Альцгеймера не лечится и никто не знает, ждет ли его такой страшный диагноз в пожилом возрасте. Как выяснил "Рамблер", ученые разработали тест, который способен выявить болезнь за годы до постановки диагноза.

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Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее нейродегенеративное состояние, не имеющее эффективных вариантов лечения.

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Ученые из Института психиатрии, психологии и неврологии (IoPPN) Королевского колледжа Лондона разработали новый анализ крови, который выявляет болезнь Альцгеймера за 3,5 года до постановки клинического диагноза. Исследование поддерживает идею о том, что компоненты крови человека могут модулировать образование новых клеток головного мозга, процесс, называемый нейрогенезом.

Нейрогенез гиппокампа у взрослых имеет решающее значение для обучения и памяти и нарушается на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Изучение того, как системная среда влияет на нейрогенез гиппокампа, может служить ранним биомаркером течения болезни Альцгеймера, поскольку системная среда кровообращения влияет на нейрогенез гиппокампа.

Ученые собирали образцы крови в течение нескольких лет у 56 человек с легкими (умеренными) когнитивными нарушениями (УКН), чтобы понять ранние изменения. Хотя не у всех людей, страдающих от них, развивается болезнь Альцгеймера, у людей с этим заболеванием диагноз прогрессирует гораздо быстрее, чем у более широкой популяции. Из 56 участников исследования 36 поставили диагноз болезни Альцгеймера.

Доктор Александра Марущак, один из первых авторов исследования из King's IoPPN, объясняет:

«В нашем исследовании мы лечили клетки головного мозга кровью, взятой у людей с УКН, изучая, как эти клетки изменялись в ответ на кровь по мере прогрессирования болезни Альцгеймера».

Ученые обнаружили несколько важных результатов, исследуя влияние крови на клетки головного мозга. Образцы крови, взятые у людей, которые позже заболели и у которых развилась болезнь Альцгеймера, стимулировали снижение роста и деления клеток и всплеск апоптотической гибели клеток (процесс, посредством которого клетки запрограммированы на гибель). Однако ученые увидели, что эти образцы ускоряют созревание незрелых клеток мозга в нейроны гиппокампа .

Хотя точные причины повышенного нейрогенеза пока неизвестны, ученые предполагают, что это может быть ранняя защита от нейродегенерации (потеря клеток головного мозга), которая возникает у людей с болезнью Альцгеймера.

Профессор Сандрин Тюре, ведущий автор исследования из King's IoPPN, сказала:

«Предыдущие исследования показали, что кровь молодых мышей может оказывать омолаживающее действие на когнитивные функции старых мышей за счет улучшения нейрогенеза в гиппокампе. Это натолкнуло нас на идею моделирования процесса нейрогенеза в чашке с использованием клеток человеческого мозга и человеческой крови...

Мы обнаружили у людей первые доказательства того, что система кровообращения организма может влиять на способность мозга образовывать новые клетки».

Увеличение нейрогенеза началось за 3,5 года до клинического диагноза, согласно результатам, когда ученые исследовали только образцы крови, взятые дальше всего от того момента, когда участникам поставили диагноз болезни Альцгеймера.

Доктор Эдина Силайджич, соавтор исследования, добавила:

«Наши результаты чрезвычайно важны, они потенциально позволяют нам предсказать начало болезни Альцгеймера на ранней стадии неинвазивным способом. Это может дополнить другие биомаркеры на основе крови, которые отражают классические признаки заболевания, такие как накопление амилоида и тау («флагманских» белков болезни Альцгеймера)».

Теперь, по словам авторов исследования, важно проверить эти результаты на более крупной и разнообразной группе людей:

«Мы воодушевлены потенциальными применениями теста на основе крови, который мы использовали. Например, это может помочь стратифицировать людей с проблемами памяти для клинических испытаний препаратов для лечения болезни Альцгеймера