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3 минуты назад

Ученые выяснили, как за шесть минут в день отсрочить болезнь Альцгеймера

Мира Маркина

Ученые из Университета Отаго выяснили, как за шесть в минут день продлить здоровье мозга и отсрочить болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Исследование опубликовано в The Journal of Physiology.

Выяснилось, как за 6 минут в день отсрочить болезнь Альцгеймера
Фото: UnsplashUnsplash

В исследовании приняли участие 12 физически активных добровольцев – шесть мужчин и шесть женщин в возрасте от 18 до 56 лет. Специалисты изучили эффект от голодания в течение 20 часов, легких и длительных упражнений (езды на велосипеде в течение 1,5 часов), высокоинтенсивных коротких нагрузок (6 минут энергичной езды на велосипеде) и сочетания голодания и активности.

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В итоге самым эффективным способом повышения уровня BDNF (белка, отвечающего за выживание нейронов и формирование новых связей) оказались короткие нагрузки высокой интенсивности. После них уровень белка увеличился в 4-5 раз, а после голодания или легких нагрузок почти не изменился.

Специалисты подчеркнули, что наблюдаемые ими эффекты способны недорого и просто замедлить старение мозга.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые нашли фактор, позволяющий сохранить память в старости.

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