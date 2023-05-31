Диетолог Афинская назвала утренний продукт, запускающий кишечник
Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала, что нужно есть на завтрак для того, чтобы кишечник начал нормально работать. Об этом сообщает издание "Правда".
Эксперт посоветовала россиянам с утра употреблять хлеб из цельнозерновой муки вместо хлеба из рафинированной муки и другой выпечки. По ее словам, цельнозерновой хлеб поможет запустить работу кишечника с утра.
Также можно употреблять по утрам нерафинированные крупы. В их число входят гречка, булгур и рис. К ним можно добавлять другие продукты, полезные для кишечника: натуральный йогурт, орехи, фрукты и овощи, семена льна и кефир.
Ранее сообщалось, что диетолог рассказала, как восстановить кишечник.