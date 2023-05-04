Самые опасные продукты для кишечника

Кишечник выполняет важные функции организма: он переваривает пищу, забирая из нее полезные микроэлементы. Поэтому вся пища, которая попадает в организм, сильно влияет на этот орган. Она же может стать причиной многих болезней.

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В материале “Рамблера” — продукты, которые могут серьезно навредить кишечнику.

Переработанное мясо

Продукты с переработанным мясом: колбаса, сосиски, мясные полуфабрикаты. Опасны для кишечника из-за наличия консервантов. Об этом сообщили ученые в исследовании, опубликованном в International Journal of Epidemiology.

На протяжении шести лет ученые анализировали анкеты испытуемых, в том числе данные об их образе жизни и здоровье. Выяснилось, что регулярное употребление переработанного мяса повышает риск колоректального рака на 20%.

Жевательная резинка

Считается, что жвачка полезна для зубов и полости рта, а также помогает в переваривании пищи. Однако для кишечника она может быть опасна. Дело в том, что в ней содержится пищевая добавка Е171. Ученые выяснили, что это вещество ухудшает работу бактерий в кишечнике и способствует их росту. В результате чего бактерии накапливаются в органе, образовывают воспаление, а это вызывает различные заболевания — в том числе и онкологию.

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