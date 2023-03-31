Онкологическое заболевание кишечника может появиться в любом возрасте, предупредил онколог Андрей Пылев. Эксперт в беседе с «ФедералПресс» объяснил, как не пропустить начало болезни.

В первую очередь медик отметил, что нередко рак кишки на первых стадиях протекает без симптомов. Если пациент замечает кровь в стуле, сталкивается с болевыми ощущениями (в том числе во время дефекации) – это повод пройти обследование как можно скорее.

«Если мы говорим о раке кишечника, то с 40–45 лет практически всем нужно периодически проходить гастро- и колоноскопию», – предупредил врач.

По мнению онколога, оптимально делать это раз в два года, если жалоб на самочувствие нет. Когда у пациента есть в анамнезе заболевания, влияющие на риск развития рака, диагностику можно проходить чаще.