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16 минут назад

Онколог Смирнова раскрыла неочевидный симптом рака кишечника

Катерина Саломе

По статистике, ежегодно в мире диагностируется около 1,4 млн новых случаев колоректального рака. Онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила свойственные ему признаки в своем Telegram-канале.

Специалист рекомендует тщательно наблюдать за любыми изменениями в привычной работе кишечника. Так, если в течение четырех недель у человека остается симптом, связанный, например, с изменением формы стула, вздутием живота или появлением "непонятных болей", эксперт советует незамедлительно обратиться к врачу.

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Также эксперт перечислила общие признаки рака кишечника. По ее словам, к ним относятся слабость, быструю утомляемость, анемию, потерю веса "без причины".

Ранее мы писали о том, что онколог раскрыла причины развития рака желудка.

Новости,Видео,Елена Смирнова,
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