О том, сигналом каких проблем со здоровьем могут быть обмороки, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев Москве 24.

По словам терапевта, иногда достаточно небольшой боли, легкого стресса, чтобы человек упал в обморок. Человек, например, может упасть в обморок просто из-за того, что прищемил палец, однако в таких случаях люди падают аккуратно, будто прилегают.

Терапевт объяснил, что при сердечной недостаточности также могут случаться обмороки, потому что сердце в таких случаях качает кровь.

Обмороки могут проявляться у больного эпилепсией, которая не обязательно должна быть с судорогами. Больные эпилепсией могут падать в обморок, буквально "отключаюсь", а потом приходить в себя и ничего не помнить.