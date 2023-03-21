Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что аритмия может привести к инфаркту и инсульту. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, аритмия может ощущаться как внезапная заминка, ощущение неровного сердцебиения. Аритмия может быть видна как на ЭКГ, так и на современном тонометре.

К последствиям аритмии относят ухудшение кровоснабжения всех органов, в последствии сердечную недостаточность, образование тромбов:

"При мерцательной аритмии появляются условия для образования тромбов внутри полости сердца. Этот тромб затем может вызвать, например, инфаркт или инсульт".

Для восстановления сердечного ритма есть несколько способов, среди них медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство. Лечащий врач должен выбрать подходящий под случай пациента.