Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+14° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
2 часа назад

Терапевт Чернышова назвала смертельно опасные последствия аритмии

Мария Иглина

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что аритмия может привести к инфаркту и инсульту. Подробностями эксперт поделилась в беседе с "Москвой 24".

По словам медика, аритмия может ощущаться как внезапная заминка, ощущение неровного сердцебиения. Аритмия может быть видна как на ЭКГ, так и на современном тонометре.

Врач заявил об опасности длительного приема одного вида лекарств

К последствиям аритмии относят ухудшение кровоснабжения всех органов, в последствии сердечную недостаточность, образование тромбов:

"При мерцательной аритмии появляются условия для образования тромбов внутри полости сердца. Этот тромб затем может вызвать, например, инфаркт или инсульт".

Для восстановления сердечного ритма есть несколько способов, среди них медикаментозное лечение, хирургическое вмешательство. Лечащий врач должен выбрать подходящий под случай пациента.

Ранее терапевт раскрыла правду о диагнозе "вегетососудистая дистония".

Новости,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий