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Диетолог Афинская рассказала, как восстановить кишечник после антибиотиков

Лиза Афинская, врач-диетолог, рассказала, как нужно питаться с пользой для кишечника, а также для восстановления после приема антибиотиков. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила, что прием антибиотиков может негативно сказаться на здоровье кишечника, что может вызвать проблемы с иммунитетом. Восстановить его можно только с помощью питания.

Она порекомендовала есть кашу на завтрак, а также использовать крупы в блюдах для обеда. По ее словам подойдут гречка, овсяные хлопья, нут и другие бобовые, а также овес.

Как отличить кишечную инфекцию от отравления

Диетолог перечислила и другие продукты, которые стоит включать в свой рацион. В первую очередь она отметила пользу полифенолов. Их содержат красные и фиолетовые продукты. Также она посоветовала включить в меню лук, бананы, какао, морковь, миндаль, черную смородину, цикорий и зеленый чай.

Если у человека нет противопоказаний, то она посоветовала употреблять 2-3 порции пробиотической пищи. В этот список входят квашеная капуста, йогурт и кефир.

Ранее сообщалось, что перечислены симптомы рака кишечника, которые нельзя игнорировать.

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