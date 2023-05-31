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Терапевт Чернышева рассказала, что происходит с телом после отказа от курения

Надежда Чернышева, врач-терапевт, рассказала о том, что происходит с человеком после отказа от курения. Об этом сообщает "Москва 24".

Эксперт отметила, что отказ от курения в целом благоприятно влияет на организм, но уже после нескольких дней без табака человек замечает, что к нему возвращаются яркие запахи и вкусы.

Также она отметила, что общее самочувствие становится лучше. Это связано с тем, что прекращается отравляющее воздействие вредных веществ на организм. Так, те, кто бросили курить, ощущают прилив бодрости.

Какие симптомы по утрам могут указывать на рак легких

Спустя несколько месяцев человеку станет легче дышать, увеличится выносливость. Таким образом человек защитит себя от развития заболеваний. Например, при длительном курении развивается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее сообщалось, что онколог назвал главные причины и симптомы рака легких.

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