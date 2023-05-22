Основные причины, которые могут привести к развитию рака легких, привел врач-онколог Руслан Басанов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением амбулаторной онкологии АО «Медицина», в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, на первых стадиях заболевание может протекает бессимптомно. Но по мере прогрессирования могут проявиться следующие симптомы: кашель, иногда с кровью, одышку, охриплость, боль в груди, потерю веса, боль в костях и головную боль.

Одним из главных факторов, провоцирующих развитие опасного заболевания, Руслан Басанов назвал курение. Вредные химические соединения, содержащиеся в составе сигарет, способны встраиваться в клетки и повреждать их.

«Есть ряд неблагоприятных факторов, которые активно провоцируют возникновение болезни. Один из них – загрязнение окружающей среды. Так, воздействие на организм канцерогенов, например алюминия, мышьяка или бериллия, вызывает тысячи заболеваний каждый год, в том числе рак легких», – рассказал Руслан Басанов.